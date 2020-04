Bandiera pericolante su torre civica, intervengono Vvf

(ANSA) - BOLOGNA, 25 APR - E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per fissare una bandiera tricolore che ricopriva quasi interamente la Torre dell'Orologio nel centro di Casalfiumanese, comune del circondario imolese in provincia di Bologna.

Issato per celebrare il 25 aprile, il vessillo si era in parte staccato dal supporto di sostegno a causa del vento dei giorni scorsi.

Il sindaco ha chiamato i Vigili del fuoco che, poco prima delle 11, sono intervenuti per sistemare il tricolore. Un operatore esperto in tecniche Saf (speleo alpino fluviale), con il supporto di una squadra rimasta sulla sommità della Torre, si è calato dalla cima fino a raggiungere la parte del tricolore che si era staccata e l'ha così ancorato di nuovo alle funi di sostegno. (ANSA).