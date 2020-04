Morto Gazzoni: Gravina, ha scritto pagine importanti calcio

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Dirigente serio e appassionato ha scritto una pagina importante della storia calcistica del nostro Paese". Così la Figc e il suo presidente Gabriele Gravina ricordano in una nota Giuseppe Gazzoni Frascara, imprenditore e ex patron del Bologna, scomparso oggi, unendosi al cordoglio dei familiari.

Gazzoni Frascara è stato alla guida del Bologna Calcio dal 1993 al 2005 e ne era attualmente presidente onorario.

"Dopo aver salvato la società dal fallimento, ricorda la nota- Gazzoni Frascara ha saputo riportare il Bologna nei piani alti del calcio italiano ed europeo, vincendo nel 1998 la Coppa Intertoto e arrivando nel 1999 ad un passo dalla finale della Coppa UEFA. Ha anche avuto il merito di rilanciare due campioni come Roberto Baggio e Giuseppe Signori, che con le loro giocate hanno regalato gioia ed entusiasmo a tutta la città". (ANSA).