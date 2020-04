Morto Gazzoni: Fenucci, tra i più grandi presidenti rossoblù

(ANSA) - BOLOGNA, 24 APR - L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, attraverso un video, ha voluto ricordare l'ex patron Giuseppe Gazzoni Frascara, presidente onorario del club rossoblù: "E' stato uno dei più grandi presidenti della storia del Bologna. Lo avevo conosciuto nel 1996 in Lega e anche se all'epoca rappresentavamo società diverse abbiamo sempre condiviso posizioni di forma sia sotto il profilo etico che sotto quello organizzativo del calcio italiano".

Per Fenucci, Gazzoni "ha costruito squadre divertenti, portato grandi campioni e contribuito a legare tifosi a questi bellissimi colori. Quando siamo arrivati nel 2014 ci è sembrato giusto nominarlo presidente onorario. Era una persona speciale, un gentiluomo di altri tempi e sono onorato di averlo avuto vicino in questi anni. Il suo ricordo e quello delle sue squadre rimarrà sempre vivo nelle menti dei nostri tifosi". (ANSA).