Morto Gazzoni: Carraro, era un gentiluomo e un vero sportivo

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Giuseppe Gazzoni Frascara è stato un gentiluomo, un vero sportivo e un imprenditore capace" così Franco Carraro ricorda l'ex patron del Bologna scomparso oggi.

"Siamo diventati amici nel 1957 -dice l'ex presidente di Coni e federcalcio- accomunati dalla passione per lo sci. Dal 1997 abbiamo collaborato nel calcio, e purtroppo nel 2005 siamo stati divisi da una polemica assai dura per le iscrizioni al campionato 2005-2006, a cui sono seguite complesse vicende giudiziarie. Ci siamo reincontrati -prosegue Carraro- nel febbraio 2013 in un convegno a Bologna organizzato dal Resto del carlino, in occasione della mia campagna elettorale per il Senato. Dopo due ore di dibattito, Giuseppe ha detto che avevamo idee diverse ma ha riconosciuto la mia correttezza e la mia buona fede. Lo ricordo con molto affetto". (ANSA).