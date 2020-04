Ispezione dei Nas in una casa di riposo di Modena

(ANSA) - MODENA, 24 APR - I carabinieri del Nas, insieme ai colleghi del comando provinciale di Modena, hanno fatto un'ispezione igienico sanitaria nella casa di riposo per anziani 'San Giovanni Bosco' di Modena, all'interno della quale sarebbero 18 i decessi legati alla diffusione del Covid-19.

Nei giorni scorsi, dopo gli esposti presentati da alcuni parenti, la procura di Modena ha aperto un fascicolo conoscitivo proprio sulla San Giovanni Bosco.

Gli esiti degli accertamenti svolti dai militari saranno relazionati alle autorità giudiziarie e amministrative competenti, mentre sempre i Nas in settimana sono andati in altre due strutture per anziani del Modenese, che si trovano a Montefiorino e Pavullo. (ANSA).