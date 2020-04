E-R, dalla Regione 4 milioni e mezzo di mascherine

(ANSA) - BOLOGNA, 24 APR - Dalla Regione arrivano altri 4 milioni e mezzo di mascherine gratuite e di qualità certificata per i cittadini dell'Emilia-Romagna. Di queste, 500mila sono destinate agli autisti e agli addetti del trasporto pubblico locale, dopo il secondo milione distribuito fra ieri e oggi alle categorie economiche per i lavoratori.

Saranno distribuite la prossima settimana ai Comuni per incentivare le misure di prevenzione fuori casa e nei luoghi di lavoro, in vista soprattutto della graduale riapertura di alcune attività lavorative e della mobilità collegata.

"Le mascherine - dicono il presidente Stefano Bonaccini e l'assessore alla protezione civile Irene Priolo - sono ancora un bene di non facile reperimento e i prezzi estremamente variabili. Con l'avvicinarsi della fase 2 e della ripresa di molte attività abbiamo messo in campo un intervento straordinario per renderle disponibili e garantire la sicurezza dei cittadini dell'Emilia-Romagna".

Questa nuova fornitura si aggiunge ai 4 milioni di dispositivi (2 per cittadini e famiglie e 2 per i lavoratori) già resi disponibili dalla Regione, per un totale di 8,5 milioni di mascherine. (ANSA).