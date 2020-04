Coronavirus: in E-R calano i contagi e i decessi

Calano sensibilmente, in Emilia-Romagna, i nuovi contagi e i morti per il Coronavirus.

Nelle ultime 24, ore secondo i dati diffusi dalla Regione, si sono registrati 247 casi (che portano il totale a 23.970) e 24 nuovi decessi. In tutto, dall'inizio della pandemia, sono 3.303.

Continuano a calare anche i cosiddetti 'casi attivi', e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -336rispetto a ieri (12.509 contro i 12.845).

I pazienti in terapia intensiva sono 264 (-2 rispetto a ieri). E diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-82). Le persone complessivamente guarite salgono a 8.158 (+549).