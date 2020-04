Anziano e badante guariti, lui la assume

Una badante ucraina di 60 anni e un pensionato piacentino di 95 uniti nel contagio da coronavirus e poi anche nel felice esito delle loro storie. La donna, ricoverata all'ospedale di Piacenza negli stessi giorni dell'anziano, dopo le cure in terapia intensiva era rapidamente migliorata e pronta a tornare a casa. Solo che non aveva più una casa, poiché la famiglia dove aveva svolto per anni il suo lavoro di badante non la voleva riprendere e non le sarebbe rimasto altro da fare che dormire per strada. Ma in suo aiuto è arrivato il 95 enne, a sua volta rapidamente migliorato e, dopo due tamponi negativi, pronto per tornare a casa. La figlia infatti ha chiesto ai sanitari aiuto per cercare una badante per il padre, dato che quella che si era occupata in precedenza di lui non era più disponibile. A quel punto a un medico dell'ospedale, la dottoressa Anna Lisa Giannuzzi, è venuta l'idea di metterla in contatto con la straniera rimasta senza lavoro e senza casa. E la vicenda avuto il più lieto degli epiloghi.