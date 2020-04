25 Aprile: Carpi lo celebra con maxi scritta in piazza

Una scritta di 125 metri per 10, 'W il 25 aprile', disegnata con bandierine tricolori in piazza Martiri, una delle più grandi d'Italia con i suoi circa 16mila metri quadri. Così l'amministrazione comunale di Carpi (in provincia di Modena) ha deciso di celebrare la ricorrenza della Liberazione. "Poiché domani il 75° anniversario sarà celebrato necessariamente senza cittadini, causa emergenza sanitaria, abbiamo deciso di riempire questo 'vuoto' - spiega il Comune - disponendo sul plateatico circa ottocento bandierine fornite dall'Anpi locale".