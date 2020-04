Dia Bologna sequestra beni per 1,5 mln a 53enne

(ANSA) - BOLOGNA, 23 APR - Eseguito da parte della Dia di Bologna, coadiuvata dalla Dia di Roma e di Napoli Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, un provvedimento di sequestro di beni per 1, 5 milioni di euro emesso dal Tribunale di Bologna su proposta del direttore della Dia, Generale Giuseppe Governale, nei confronti di Pasquale Mucerino, 53enne originario di Nola, nel Napoletano ma domiciliato a Fontevivo, nel Parmense e già noto alle forze dell'ordine .

Sono stati posti a sequestro 15 immobili - tra fabbricati e terreni -, situati in Emilia-Romagna, Umbria e Campania, 8 società di capitali, 26 autoveicoli oltre a diversi rapporti bancari. L'operazione trae origine da un'attività investigativa che ha svelato una sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni nella disponibilità del 53enne e del suo nucleo familiare.

Nel 2002, l'uomo era stato coinvolto in una operazione dell Ros dei Carabinieri con l'accusa di aver riciclato i proventi del traffico di sostanze stupefacenti per conto di una 'ndrina di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. (ANSA).