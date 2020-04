Coronavirus: in Emilia-Romagna 'R con zero' è sotto 1

In Emilia-Romagna "il coefficente 'R con zero' (R0, il parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva, ndr) oggi e sotto l'1. Quando vale 1 significa che una persona infettata la trasmette ad un'altra, se è sotto non basta invece una sola persona per trasmettere il virus. Più basso è R0 e prima finisce la malattia". Lo ha detto Sergio Venturi, commissario regionale ad acta per l'emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna. "Il fatto che continuiamo a ridurre i pazienti attivi - ha aggiunto - è una grande testimonianza. Quando saremo allo zero suoneremo le campane. Queste sono le migliori notizie che possiamo dare e ce le diamo da 10 giorni, tra alti e bassi".