Coronavirus, in E-R crollano chiamate per ambulanze

"In termini di attività di ambulanze che trasportano pazienti Covid ieri abbiamo avuto 16 chiamate su Piacenza, per avere lo stesso numero dobbiamo tornare alla metà di febbraio. Il picco più alto, a Piacenza, era stato di 157 chiamate, 10 volte il numero registrato ieri. A Parma, invece, ieri ci sono state 33 chiamate, il 20 marzo erano state 157. Questa è una fotografia più significativa rispetto ai nuovi infettati". Così Sergio Venturi, commissario regionale ad acta per l'emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna, descrivendo come è migliorata la situazione emergenziale. "Pensate che situazione hanno dovuto affrontare a Piacenza", ma anche nelle altre città più colpite, ha sottolineato.

Quanto ai test sierologici, "credo che fra 10-15 giorni ci saranno già strumenti e un certo numero di test commerciali che possiamo autorizzare - ha precisato Venturi - e quando saranno approvati i laboratori potranno offrirli ai singoli cittadini. Quindi non lo escludo, penso succederà prima di quello che si immagina. Sarà fattibile per tutti i cittadini, ovviamente a loro carico". "Non vogliamo impedire a tutti i costi di farlo, anzi. Ma prima li facciamo alle categorie più a rischio". Ad ogni modo, ha ricordato Venturi, "i test devono essere valutati e validati dalla nostra rete di laboratori, poi a questo punto la Regione ne autorizza l'utilizzo".