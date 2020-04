Morandi raccontato sul Financial Times ai tempi Covid

(ANSA) - BOLOGNA, 23 APR - "Il mondo interiore di Giorgio Morandi, un artista che ha abbracciato il blocco". Così si intitola l'articolo pubblicato sul sito del quotidiano economico-finanziario 'Financial Times' in cui la critica d'arte Rachel Spence, partendo dall'attuale condizione di lockdown imposta dall'emergenza Covid-19, racconta come l'enigmatico pittore italiano seppe trovare ispirazione per la sua straordinaria vicenda artistica in una condizione di confino autoimposto durante gli anni del regime fascista e oltre.

Spence definisce il maestro bolognese "un compagno ideale per quelli di noi che stanno affrontando il confino domestico", ricordando come egli "lasciasse di rado la sua città natale, a sua volta avvolta in un'aria di solitudine, grazie alla posizione circondata da terreni e alla pletora di torri medievali e logge oscure. Oltre a un viaggio in Svizzera, escursioni nella casa estiva della famiglia a Grizzana e occasionali incursioni in Italia per assistere alle sue mostre, Morandi rimase all'interno dello spartano atelier-appartamento in via Fondazza che condivideva con le sue tre sorelle, Anna, Dina e Maria Teresa".

Da quando, l'8 marzo, la presidenza del Consiglio ha disposto la sospensione del servizio di apertura al pubblico dei musei tra le misure di contenimento, il MAMbo-Museo d'Arte Moderna di Bologna ha 'reagito' proponendo l'iniziativa di engagement digitale '2 minuti di MAMbo'. Ogni giorno, dal martedì alla domenica, all 15 viene proposto un nuovo video sul canale YouTube MAMbo e successivamente rilanciato sui social media Facebook, Twitter, Instagram del museo. Le pillole video raccontano, attraverso lo sguardo di ospiti ogni volta diversi, la collezione permanente MAMbo, il Museo Morandi, le attività di mediazione del Dipartimento educativo e la mostra temporanea 'AGAINandAGAINandAGAINand'. (ANSA).