A fuoco carrozza in scalo ferroviario, denunciato clochard

(ANSA) - BOLOGNA, 23 APR - Un piccolo fuoco acceso da un senzatetto per scaldarsi ha provocato un incendio, ieri sera, su una vecchia carrozza ferroviaria nell'area dello scalo 'Ravone' di via Tanari, a Bologna. Il mezzo, un vagone passeggeri in disuso destinato alla demolizione, stazionava su uno dei binari ed era probabilmente usato come riparo dal giovane, un 29enne del Bolognese senza fissa dimora. Per spegnere le fiamme, che il ragazzo non è riuscito a controllare, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Sul posto anche il 118, oltre alla Polizia Ferroviaria che ha dato l'allarme e al personale di Rfi, che ha tolto l'elettricità all'impianto durante l'intervento dei pompieri. Sono stati gli stessi agenti della Polfer a rintracciare il 29enne, mentre tentava di allontanarsi dallo scalo. Non ha riportato ferite e sarà denunciato per incendio colposo, oltre a ricevere una doppia sanzione: per essere entrato in un'area ferroviaria dove è vietato l'accesso (500 euro) e per avere violato il Dpcm sulla prevenzione della diffusione del Covid-19 (280 euro). (ANSA).