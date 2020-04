25 aprile: scoppia caso per post consigliere Lega a Forlì

Un post su Facebook, poi rimosso del consigliere comunale della Lega di Forlì, Francesco Lasaponara, ha scatenato una feroce polemica per i suoi contenuti. Il centrosinistra lo attaccato ferocemente ed il sindaco Gian Luca Zattini, eletto per una coalizione di centrodestra della quale fa parte anche la Lega, ne ha chiesto le dimissioni. "Se anziani partigiani - ha scritto Lasaponara - più sono anziani e meglio è, ed altri esponenti Anpi vogliono radunarsi per celebrare nonostante il virus perché fermarli? Anzi andrebbero incoraggiati a farlo. Ed è giusto che celebrino spalla a spalla con i propri compagni. Ovviamente poi se dovessero ammalarsi dispiacerebbe molto a tutti ma è un rischio che dobbiamo assolutamente correre. Ne va del bene della nostra gente". Al termine del post alcuni hashtag con allusioni ed espressioni critiche.

"Uno schifo - dice il Pd di Forlì - davvero un'oscena bassezza, oltre che cinica". Leu ha presentato un'interrogazione parlamentare alla ministra dell'Interno. Il sindaco forlivese Gian Luca Zattini in una nota auspica che "Lasaponara prenda atto della gravità delle sue dichiarazioni, faccia un passo indietro e si dimetta dal consiglio comunale, avanzando le proprie scuse a tutta la comunità non solo forlivese ma anche nazionale".