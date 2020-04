"Patrick Zaky sia rilasciato per motivi di salute": è l'appello di Amnesty International, Università e Comune di Bologna contenuto in una lettera inviata all'ambasciatore italiano al Cairo, Giampaolo Cantini. I firmatari chiedono di fare pressione sul Governo egiziano affinché lo studente egiziano dell'ateneo bolognese arrestato il 7 febbraio in Egitto "sia rilasciato il prima possibile o gli sia concesso almeno di scontare la detenzione preventiva presso il suo domicilio".