La Gdf sequestra 24mila mascherine

La Guardia di finanza di Modena ha sequestrato, all'interno di un'azienda commerciale, 1.222 mascherine di tipo Ffp2 e 7.650 mascherine tristrato chirurgiche, non conformi ai prescritti requisiti di sicurezza ed in assenza delle necessarie certificazioni dell'Istituto superiore di sanità o dell'Inail.

Le mascherine in questione sono provenienti da un fornitore cinese, prive della marcature 'CE' e, fanno sapere le Fiamme gialle, erano accompagnate da un 'Certificate of Compliance', che risulta essere semplicemente un documento emesso su base volontaria a richiesta del produttore. Il sequestro è stato effettuato in concomitanza ad un altro intervento eseguito presso una farmacia bolognese dai finanzieri: altre 400 mascherine non sicure, provenienti dalla medesima fornitura.