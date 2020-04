Comincia lo smontaggio dell'ospedale da campo di Piacenza

"Arrivo da Piacenza dove abbiamo fatto una cosa molto importante, si è iniziato lo smontaggio di un ospedale da campo militare, che nel momento più acuto dell'emergenza era stato allestito per supportare l'Asl. Il fatto che non ce ne sia più bisogno credo che sia un segnale ancora più bello dei numeri quotidiani che possiamo dare.

L'emergenza non è terminata ma di una struttura aggiuntiva di cui prima avevamo bisogno oggi non ce n'è più necessità". Lo ha spiegato il sottosegretario alla presidenza della giunta dell'Emilia-Romagna, Davide Baruffi, rispondendo in diretta Facebook alle domande dei cittadini.