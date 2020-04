Volpe investita in città a Bologna

Meno traffico e meno rumori in strada, per via del lockdown per l'emergenza Covid-19, attirano gli animali selvatici verso le città. Una volpe, martedì, ha raggiunto Bologna e, indisturbata, ha girovagato in zona stazione. All'incrocio tra via Zanardi e via de' Carracci, è stata investita da un'auto. La polizia locale, intervenuta, ha protetto l'animale finché non sono arrivati i volontari del Centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica di Monte Adone, specializzato nella cura e nel recupero anche di questi esemplari, contattati da un cittadino.

La volpe, un maschio adulto, ha riportato una lesione cervicale che ha provocato una paralisi delle zampe anteriori.

Al momento le cure proseguono e sembrano dare, informa il Centro sulla propria pagina Facebook, segnali di miglioramento. I volontari ricordano che si può contattare Monte Adone, giorno e notte, per segnalare animali selvatici feriti. (ANSA).