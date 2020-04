Programma tv insegna ad anziani pc e comunicazione online

(ANSA) - BOLOGNA, 21 APR - Un nuovo programma tv per insegnare ad anziani ed 'esclusi digitali' a usare pc e smartphone per navigare, comunicare con parenti e amici, fare acquisti online. Si tratta di 'Pane e Internet', il progetto di alfabetizzazione digitale della Regione Emilia-Romagna, che arriva su Lepida Tv con 10 videolezioni di 15 minuti l'una, in onda da domani, mercoledì 22 aprile, due volte la settimana - il lunedì e mercoledì alle 11, e in replica alle 16 - trasmesse dal canale tv 118 digitale terrestre, sul sito di Lepida Tv (www.lepida.tv) e sul canale YouTube di Lepida.

Come una sorta di nuovo 'Non è mai troppo tardi', il celebre programma Rai degli anni Sessanta con Alberto Manzi che insegnava a leggere e scrivere le videolezioni vogliono quindi porre le basi delle competenze digitali in chi ne è sprovvisto o fa un uso molto limitato di Internet, computer e smartphone. "Un modo semplice e diretto per avvicinare i cittadini all'uso delle tecnologie informatiche, anche approfittando di questo periodo di isolamento a casa - sottolinea l'assessore all'Agenda digitale, Paola Salomoni - la Regione, con il progetto 'Pane e Internet', è da anni impegnata a ridurre il digital divide, un tema che rimane, a maggior ragione in una fase di emergenza come quella che stiamo vivendo, di grande attualità. E anche per questo abbiamo messo in campo il progetto 'Insieme Connessi', per aiutare le persone a non perdere il filo della comunicazione e a condividere le conoscenze, seppur distanti fisicamente". (ANSA).