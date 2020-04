I 'sassi della quarantena' dipinti

(ANSA) - RIMINI, 21 APR - Nel comune di Cattolica, provincia di Rimini, è nata l'iniziativa dei 'sassi della quarantena' dipinti dai bambini e allineati lungo le strade. L'idea è venuta ad un'ex insegnante di scuola dell'infanzia, che giorni fa ha lasciato fuori dalla propria abitazione delle pietre con un invito: costruire una lunga fila di sassi "che si danno la mano" e decorati dai bambini per dire "siamo tutti uniti anche se non possiamo stare vicini". La proposta si è dapprima diffusa nel quartiere Violina, dove si sono moltiplicati i volantini che invitavano i bambini a giocare coi sassi, per poi essere abbracciata dall'assessorato alla Cultura del comune romagnolo. Ora l'auspicio dei promotori è che il progetto creativo possa espandersi in tutta la città con il coinvolgimento dei comitati di quartiere. Su Facebook è stata creata una pagina che raccoglie le foto dei sassi pitturati. Lo slogan è quello di "formare una strada che ci lega e ci avvicina".