E-R rilancia il cinema con 590mila euro

(ANSA) - BOLOGNA, 21 APR - E' stata approvata dalla giunta regionale dell'Emilia-Romagna la graduatoria dell'invito pubblico per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni in ambito cinematografico e audiovisivo. La strategia adottata dalla Regione va nella direzione di rilanciare l'offerta culturale puntando su festival e rassegne cinematografiche, diversificando le proposte e puntando a incrementare il pubblico. In sintesi, sono stati assegnati contributi a 44 progetti - di cui 24 festival e 20 rassegne - distribuiti su tutto il territorio regionale, per un totale di 590 mila euro.

Fra gli obiettivi del nucleo di valutazione che ha vagliato le proposte, c'erano, tra le altre cose, la promozione di opere restaurate e il supporto al cinema indipendente e ai film girati sul territorio. "Fa veramente impressione vedere la diffusione e la ricchezza della progettualità della nostra regione in campo cinematografico e quanto largo sia l'impegno della Regione per sostenerla, impegno confermato anche in questo 2020 così terribile per le finanze pubbliche" ha detto l'assessore alla Cultura e paesaggi Mauro Felicori. "Confido nell'intelligenza degli organizzatori delle manifestazioni - ha aggiunto Felicori - che devono ora aggiornare i progetti in relazione all'epidemia vincendo la sfida della qualità e dei rapporti con il pubblico nelle difficili condizioni attuali". (ANSA).