E-R, calano i contagi, 68 morti da ieri

Cala drasticamente il numero dei contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna, ma in 24 ore sono morte 68 persone, 32 uomini e 36 donne. Sono i numeri che emergono dal bollettino quotidiano della Regione, secondo i dati accertati alle 12 In regione, infatti sono 23.092 i casi di positività, 225 in più rispetto a ieri: un aumento inferiore all'1% rispetto a ieri, in valori percentuali fra i più bassi mai registrati. Le nuove guarigioni sono 435, l'incremento maggiore in un giorno che si è avuto dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I test hanno raggiunto quota 134.878, 5.348 in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 282: uno in meno, e diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-99).