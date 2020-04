Due lievi scosse nel Forlivese, la più forte di magnitudo 2.4

Due lievi scosse di terremoto in mattinata nel territorio forlivese. I sismologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato il primo evento alle 8.25, magnitudo 2.4 Richter, con epicentro ad un chilometro da centro abitato di Premilcuore, sull'Appennino e ipocentro a nove chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita da parte della popolazione, ma non si segnalano danni.

Un altro lieve terremoto è stato registrato alle 13.56, magnitudo 2.0 Richter, epicentro fra Forlì e Castrocaro, con ipocentro a 23 chilometri di profondità. In pochi hanno percepito l'evento.