Rimini affida gara per il museo Fellini

Il Comune di Rimini ha aggiudicato in via definitiva l'affidamento dei lavori e dei servizi di realizzazione degli allestimenti del Museo Fellini ad un raggruppamento di imprese capeggiato dalla società Lancia di Pergola (Pesaro Urbino). Ne fanno parte Aplomb di Staffolo (Ancona), Ett di Genova, Opera Laboratori Fiorentini di Firenze, Maggioli di Santarcangelo di Romagna, Civita Mostre e Musei di Roma. La commissione ha esaminato due proposte, entrambe definite "di altissimo valore"; l'altra aveva come mandataria la ditta Lares-Lavori di restauro. Il valore complessivo dell'aggiudicazione è pari a 3.563.862 euro: i lavori di realizzazione degli allestimenti saranno avviati non appena le disposizioni legate all'emergenza virus lo permetteranno, si prevede dopo metà maggio.

Quello che si andrà a realizzare è il più grande progetto museale dedicato al genio di Federico Fellini, un intervento al centro di una strategia più ampia di rinnovamento infrastrutturale e valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico che sta ridisegnando il futuro urbanistico della città e del suo centro storico. Tre gli assi del suo sviluppo: Castel Sismondo, la rocca del Quattrocento al cui progetto contribuì Filippo Brunelleschi; Palazzo Valloni, un edificio di origine settecentesca recentemente restaurato, dove a piano terra ha sede il cinema Fulgor; il terzo e ultimo asse è costituito da una grande area urbana, una vera e propria Piazza dei Sogni che, attraverso un percorso di installazioni e scenografie felliniane, farà non solo da tessuto connettivo ma da creativo 'fil rouge' tra questi due edifici dallo straordinario valore architettonico e simbolico.