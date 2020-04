Princess, da alta moda a mascherine

Dall'alta moda alla produzione di mascherine: la cooperativa Princess Più di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) ha riconvertito l'attività ed è entrata a fare parte del gruppo di 12 aziende che aderiscono al progetto nazionale di Legacoop per produrre questi dispositivi di sicurezza. Princess Più è una cooperativa al femminile, nata nel 1980 da una crisi aziendale. La sua attività principale è la produzione di capi sartoriali per conto di noti marchi del Made in Italy: occupa nove dipendenti, tutte socie. Le mascherine in produzione sono di cotone, lavabili 100 volte e dotate di un doppio trattamento antimicrobico e un trattamento antigoccia, che garantisce l'impermeabilizzazione del tessuto, e come previsto dal Dl 'Cura Italia' hanno ottenuto l'autorizzazione dall'Istituto superiore di sanità.