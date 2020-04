Invita fedeli in chiesa, prete multato nel Piacentino

È stato multato il sacerdote piacentino che ieri mattina, durante l'omelia domenicale, aveva invitato i fedeli a recarsi a Messa - nonostante i divieti a uscire di casa per l'emergenza sanitaria - e spronandoli a non pagare eventuali multe. Don Pietro Cesena, parroco della chiesa dei Santi Angeli Custodi di Borgotrebbia (Piacenza), è stato sanzionato dalla Polizia per aver permesso a una ventina di fedeli di entrare in chiesa durante la celebrazione. Gli agenti si erano presentati già ieri al termine della funzione per acquisire i primi elementi. La sua omelia era stata trasmessa in streaming. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della questura di Piacenza sui parrocchiani presenti alla celebrazione.