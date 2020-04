Coronavirus, 307 nuovi casi in E-R

In Emilia-Romagna sono 22.867 i casi di positività al Coronavirus, 307 in più rispetto a ieri. Aumentano le guarigioni - 281 in più di ieri - ma anche i decessi che sono 56 per un totale di 3.079. I test effettuati hanno raggiunto quota 129.530, 4.614 in più. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione su dati alle ore 12 di oggi. Calano le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (complessivamente 9.141, 63 in meno rispetto a ieri). Sono 283 i pazienti in terapia intensiva: sei in meno di ieri. E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-22). Le persone complessivamente guarite salgono a 6.266 (+281).