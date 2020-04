Scritta intimidatoria a fianco portone casa giudice Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 19 APR - La scritta 'Togato infame' e una stella a cinque punte. E' quello - così riporta l'edizione bolognese del 'il Resto del Carlino' - che è comparso la notte del 15 aprile scorso di fianco al portone di casa del giudice Maurizio Atzori, magistrato della quarta sezione civile - che si occupa anche di fallimenti, pignoramenti e sfratti - e del Tribunale delle Misure di prevenzione di Bologna. Il magistrato, spiega il quotidiano, si è occupato delle vicende di molte delle realtà economiche del territorio come i concordati delle società del gruppo Maccaferri, della Selcom e dell'asta de La Perla. Sul gesto intimidatorio stanno indagando i Carabinieri e spiega ancora 'il Carlino', la Prefettura di Bologna sta valutando quanto accaduto, come necessario in casi come questi: si potrebbero valutare la disposizione di forme di protezione nei confronti del magistrato, come la scorta oppure un tipo di vigilanza saltuaria. (ANSA).