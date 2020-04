La Liberazione in diretta Facebook

(ANSA) - BOLOGNA, 18 APR - Per consentire la partecipazione di tutti, rigorosamente a distanza, a Bologna le commemorazioni ufficiali del 21 e 25 aprile saranno trasmesse sulla pagina istituzionale del Comune, su Facebook. Tante le iniziative online legate al 75/o anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia.

Il 21, giorno della liberazione della città dai tedeschi, in programma anche l'intervento di Valentina Cuppi, sindaco di Marzabotto e presidente del Pd, con un'ideale staffetta che unisce Bologna con il Comune dell'Appennino che ha legato il proprio nome alla più grave strage nazifascista della Seconda guerra mondiale.

Il 25, per il 75/o anniversario della Liberazione, le celebrazioni solenni iniziano alle 10 in Piazza Nettuno e al termine della celebrazione, Paolo Fresu intonerà 'Bella ciao' con la sua tromba. Dalle 11.15 sulle pagine Facebook del 25 aprile a Monte Sole e della Scuola di Pace di Monte Sole sarà possibile seguire le celebrazioni. (ANSA).