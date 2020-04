Ecstasy e francobolli Lsd in casa, arrestato

Un 35enne italiano, residente ad Argelato nel Bolognese, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dai Carabinieri nell'ambito di un'indagine su un traffico di droghe psichedeliche destinate anche ai consumatori più giovani. I militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto insieme al Nucleo unità cinofili di Bologna, nell'abitazione del 35enne, hanno scoperto un astuccio, decorato con la bandiera del Regno Unito.

All'interno sono stati rinvenuti 58 mattoncini di ecstasy, con impressa la scritta 'Nasa', e 41 francobolli di Lsd (dietilamide dell'acido lisergico), per un peso complessivo di circa 50 grammi. La sostanza stupefacente, secondo gli accertamenti pronta per essere venduta una volta allentate le misure per contenere l'emergenza sanitaria, è stata sequestrata, il 35enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida prevista per oggi in videoconferenza.