Coronavirus: Cattaneo racconta mostra National Geographic

(ANSA) - BOLOGNA, 18 APR - E' possibile 'visitare' via web la mostra 'Women. Un mondo in cambiamento', organizzata da National Geographic in collaborazione con Genus Bononiae. Musei nella città e Fondazione Carisbo, allestita nell'Oratorio di Santa Maria della Vita a Bologna e sospesa per l'emergenza coronavirus. Il direttore del National Geographic Italia, Marco Cattaneo, in una serie di video pubblicati sui canali social di Genus (Facebook, Instagram e YouTube) racconta, in ogni clip, alcuni degli scatti più emblematici tra gli oltre 70 in mostra, immagini dei grandi reporter del National che raccontano cambiamenti e sfide, conquiste e obiettivi ancora da raggiungere delle donne ad ogni latitudine e in cent'anni di storia.

Il percorso espositivo è articolato in sei sezioni: Beauty/Bellezza, Joy/Gioia, Love/Amore, Wisdom/Saggezza, Strength/Forza, Hope/Speranza. Ogni settimana i video offriranno l'opportunità di conoscere da vicino il lavoro reportistico e archivistico della storica testata, che nell'allestimento di 'Women' riflette sul passato, presente e futuro delle donne illustrandone alcuni aspetti e incentrandosi sugli obiettivi di sviluppo che le vedono al centro di ogni processo di crescita sociale, politica, economica, a cento anni dalla concessione del diritto di voto alle donne negli Stati Uniti. (ANSA).