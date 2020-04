Al parco con il criceto, multato

Sorpreso a passeggio con un criceto chiuso in una gabbietta, si è giustificato dicendo di averlo portato a prendere una boccata d'aria. È successo ieri pomeriggio in un parco di Carpi (Modena), dove un uomo è stato fermato dai carabinieri. "Ha bisogno di distrarsi, è diventato irascibile a stare in casa", avrebbe spiegato. La scusa però non è servita ad evitargli la multa per aver violato le disposizioni per prevenire la diffusione del contagio da coronavirus e per essere entrato in un parco. L'accesso era stato infatti vietato da un'ordinanza comunale. Il controllo rientra nell'attività dei carabinieri di Carpi che nei due giorni precedenti avevano rilevato 36 violazioni, accertate anche nei comuni di Campogalliano, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, San prospero e Mirandola.