Venti vitelli in strada nel Reggiano

Una ventina di vitelli in fuga lungo le strade della Bassa Reggiana. È accaduto la notte scorsa lungo la strada provinciale 111 tra Poviglio e Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, dove un camionista irlandese non si è accorto di aver perso parte del bestiame - circa 300 capi destinati a un'azienda del Mantovano - che stava trasportando, a causa della rottura di una delle sponde del rimorchio.

Nel corso di un controllo da parte dei carabinieri, un cittadino ha segnalato la presenza di quattro animali che stavano rendendo pericolosa la circolazione. I militari a quel punto si sono organizzati con diverse pattuglie per il recupero, con l'aiuto di alcuni allevatori della zona. Oltre ai quattro bovini, dopo oltre tre ore ne sono stati recuperati altri 18. Il conducente è stato fermato dalla polizia stradale e sul posto è stato chiamato il servizio veterinario. Uno dei vitellini fuggiti è deceduto dopo essere stato investito da un'auto. Alla fine il bestiame è giunto a destinazione.