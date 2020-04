Un film sulla Liberazione di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 17 APR - Un nuovo film con materiali d'archivio inediti per celebrare il 75/o anniversario della Liberazione. 'The Forgotten Front' (Il fronte dimenticato) è un documentario sulla Resistenza a Bologna che racconta la guerra degli alleati dal '43 al '45 sulla linea Gotica, l'occupazione tedesca della città durante la Repubblica di Salò e naturalmente la lotta di Liberazione condotta dai partigiani e dalla popolazione. Realizzato da Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani il film, presentato con una conferenza stampa online, sarà disponibile in streaming su MYmovies dal 21 al 25 aprile, grazie all'iniziativa del Comune di Bologna, della Cineteca e di Hera.

La colonna sonora originale di Marco Pedrazzi è eseguita dall'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. (ANSA).