File pedopornografici, un arresto a Parma

In casa custodiva file di materiale pedopornografico, oltre 4.000 foto e 300 video, e quando hanno fatto irruzione nella sua abitazione i carabinieri stava scaricando altri 925 file su un pc portatile, alcuni di pornografia minorile.

Per questo un uomo di 37 anni di Parma è stato arrestato in flagranza di reato dai militari del nucleo investigativo. La perquisizione è scattata su ordine della Procura di Parma e ora l'uomo dovrà rispondere dei reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e l'uomo è stato trasferito in carcere.