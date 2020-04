Esami scritti, controllo via webcam

L'Università di Parma si 'attrezza' per consentire ai suoi studenti di svolgere a distanza anche esami scritti: dovranno avere necessariamente un computer con webcam e microfono, da tenere sempre "aperti", in modo che il docente da remoto possa controllare cosa succede. I ragazzi dovranno "inquadrare" il foglio su cui scrivono, non potranno avere nessuno in stanza e nulla sulla scrivania materiale che l'insegnante non abbia espressamente autorizzato. Le indicazioni sono contenute in un video tutorial diffuso su YouTube.

Anche la modalità "a distanza" delle prove scritte, sottolinea l'ateneo, pur con tutti gli accorgimenti di controllo, richiede "un forte senso di responsabilità e collaborazione tra docenti e studenti". Oltre alle indicazioni generali su quali sofwtare usare per la videoconferenza (Microsoft Teams) e per le scansioni (Adobe Scan), ogni docente qualche giorno prima dell'esame potrà fornire ulteriori indicazioni, anche per il riconoscimento con documento di identità.