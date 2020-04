Coronavirus: le storiche maglie della Reggiana in palio

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 17 APR - Le 24 maglie storiche del centenario della Reggiana calcio saranno messe in palio nell'ambito di una raccolta fondi solidale promossa dalla Croce Verde di Reggio Emilia e destinata all'acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli addetti della pubblica assistenza sul territorio.

L'iniziativa benefica, voluta dalla Reggio Audace con il supporto della Provincia di Reggio Emilia ed Emilbanca, avrà luogo domani, sabato 18 aprile, a partire dalle 15 sulla piattaforma di crowdfunding Ginger. Le maglie riproducono la casacca utilizzata dai giocatori nel primo match ufficiale della Reggiana, il 19 ottobre 1919, in amichevole contro la Spal, sono state stampate in edizione limitata e sono state indossate dai granata nella partita contro il Padova del 16 dicembre scorso.

(ANSA).