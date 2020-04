Coronavirus: altri 60 morti in E-R

In Emilia-Romagna sono 21.834 i casi di positività al Coronavirus, 348 in più rispetto a ieri.

Aumentano le guarigioni: 366 le nuove registrate , per la seconda volta in pochi giorni un aumento superiore a quello dei positivi. I test effettuati hanno raggiunto quota 116.826, 4.721 in più rispetto a ieri. Si registrano 60 nuovi morti, 23 uomini e 37 donne: in totale, 2.903 dall'inizio dell'epidemia.

Complessivamente, 9.048 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (22 in più rispetto a ieri). Continuano a calare i pazienti in terapia intensiva, 309, 7 in meno, e anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-30). Le persone complessivamente guarite salgono a 5.346. I nuovi riguardano 5 residenti nella provincia di Piacenza, 6 Parma, 14 Reggio Emilia, 5 Modena, 13 Bologna, 4 Ferrara, uno Ravenna, 7 Forlì-Cesena, 5 Rimini.