Sepulveda: associazione Tonino Guerra, vuoto incolmabile

"La mancanza di Luis è già e rimarrà un vuoto incolmabile". Così e "con immenso dolore" l'Associazione culturale Tonino Guerra, la Fondazione Focus, i Comuni di Santarcangelo e Pennabilli e dell'intera valle Marecchia, accolgono la notizia della morte di Luis Sepúlveda. Sepúlveda era presidente onorario dell'associazione e a marzo 2020 avrebbe dovuto, insieme alla moglie Yáñez, avviare le celebrazioni per il centenario della nascita di Tonino Guerra.

Il maestro, ricordano associazione, fondazione e Comuni, "è sempre stato un fervente sostenitore degli ideali di Tonino Guerra e delle iniziative portate avanti. Tutto questo in nome dell'antica amicizia che era nata con Tonino. Inossidabile la reciproca stima tra due personaggi che hanno contribuito alla storia della letteratura dal dopoguerra in avanti, lasciando interdipliscinari messaggi di umanità, bellezza e solidarietà. Affetto e cordoglio - proseguono - vanno a Carmen Yáñez, poetessa straordinaria e moglie di Luis. A maggio 2018 risale l'ultima visita di Sepúlveda che insieme ad Andrea Guerra, in un emozionante incontro organizzato dall'Associazione Tonino Guerra al Cinema Fulgor, ha presentato il volume 'L'Infanzia del mondo, Opere 1946-2012' scritto dal maestro ed edito da Bompiani per la collana dei Classici, a cura di Luca Cesari. Nella stessa occasione lo scrittore venne nominato presidente onorario dell'associazione Tonino Guerra".