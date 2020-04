Coronavirus: oltre 21mila casi in E-R

Oltre 21 mila casi di coronavirus in Emilia-Romagna e più di 2.800 morti da inizio pandemia: i nuovi contagi in regione sono 457, mentre i decessi - rispetto al bollettino di ieri - sono 55. In isolamento a domicilio ci sono oltre 9 mila pazienti, perché con sintomi lievi. Scendono i ricoverati nelle terapie intensive e negli altri reparti Covid. I test effettuati hanno raggiunto quota 112.105, 5.956 in più rispetto a ieri. È il quadro che emerge dal bollettino della Regione.

Le persone complessivamente guarite salgono a 4.980 (+316): 2.093 "clinicamente guarite", divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione, e 2.887 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Calano i ricoverati in terapia intensiva: sono 316, nove in meno di ieri.