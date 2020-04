Coronavirus: accordo in Ferretti

Misurazione della temperatura corporea, accesso disciplinato, precisi criteri di distanziamento fisico delle postazioni lavorative, dotazione per ogni dipendente di dispositivi di protezione individuale per sé e per la famiglia, gel alcolico in flaconi individuali, oltre al ricorso alle forme di lavoro agile per tutti gli impiegati. E' quanto prevede l'accordo firmato tra Ferretti Group, leader mondiale nella costruzione e commercializzazione di motor yacht e navi da diporto, e i sindacati Feneal Cgil, Fillea Cisl e Fenea Cisl, che lo accolgono con favore, per il contrasto alla diffusione del Coronavirus: si applicherà a tutte le attività lavorative all'interno degli uffici e degli stabilimenti, alla ripresa dell'attività lavorativa totale o parziale.