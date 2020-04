Arsenale di armi bianche in casa

(ANSA) - MODENA, 16 APR - Settantasei armi bianche, tra spade e coltelli. Le hanno trovate, e sequestrate, i carabinieri della stazione di Spilamberto (in provincia di Modena) all'interno di una abitazione privata, dove erano andati per eseguire una misura di allontanamento dalla casa coniugale a carico di un 33enne che si era reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Nel dare corso ad una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato tre catane, tre spade, tre macheti, 49 coltelli di vario tipo e lunghezza, tre tirapugni con lama, 14 pugnali, un coltello da lancio e una riproduzione di stiletto da ufficiale tedesco. Tutte le 76 armi bianche sono state poste sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria e l'uomo è stato denunciato alla procura della Repubblica per omessa denuncia di armi.