'Doc a casa' apre le porte

(ANSA) - BOLOGNA, 15 APR - L'associazione dei Documentaristi dell'Emilia-Romagna (Der) apre 'Doc a casa', piattaforma per la visione gratuita di documentari con la possibilità, in epoca di coronavirus, di organizzare incontri e cineforum a distanza con produzioni e filmmakers. Ogni settimana su www.docacasa.it saranno a disposizione otto titoli: sarà possibile contattare via mail la produzione e/o gli autori di ciascun documentario in programma per un incontro online, individuale o per gruppi di interesse, su problematiche, retroscena, implicazioni e risvolti creati da ogni film. Ogni settimana, poi, la rassegna invita a una tavola rotonda sulle tematiche del documentario: il primo appuntamento, 'I documentaristi e il cinema del reale al tempo nel tempo dell'emergenza', è in programma lunedì 20 aprile alle 18. 'Doc a casa' si rende anche disponibile per arricchire la didattica on line nelle scuole medie e superiori della regione.

Alcuni film documentari rimarranno disponibili nelle settimane successive, formando così un archivio. (ANSA).