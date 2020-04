Coronavirus: in E-R 227 nuovi contagi, 83 morti più di ieri

(ANSA) - BOLOGNA, 15 APR - In Emilia-Romagna crescono di 277 i casi di positività al Coronavirus che portano il totale a 21.029. E rispetto a ieri sono 83 i morti, arrivati complessivamente in Emilia-Romagna a 2.788. Sono i dati, aggiornati alle 12, illustrati dal commissario all'emergenza Sergio Venturi.

Per la prima volta, però, salgono di più le guarigioni rispetto ai contagiati: se ne sono infatti registrate 395 di nuove. Sono tre in meno rispetto a ieri, 325 in tutto, i pazienti in terapia intensiva. E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (- 85). I test fatti in un giorno sono 4.253.

Il fatto che i guariti superino i contagi, ha detto Ventri, "è un dato che ci consente di avere più ottimismo, questa positività nei guariti e bassi contagi ci dà un po' di respiro ulteriore".

"Notizia positiva in assoluto - ha detto - che dico con molta soddisfazione: per la prima volta i dati dei guariti superano i nuovi infetti. E' la prima volta che succede in Emilia-Romagna: i positivi sono 277 in più, ma le guarigioni sono 395.

L'elemento che lo rende attendibile, questo dato, è che a differenza di ieri commentiamo 4.253 test. Come numero di test effettuati, non il più alto in assoluto, ma è un numero significativo". (ANSA).