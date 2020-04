Aterballetto, una videocreazione in quarantena

Una coreografia innovativa e corale per continuare a danzare anche nel tempo dei teatri chiusi e della distanza necessaria contro il Covid-19.

Aterballetto lancia '1 meter CLOSER', videocreazione in quarantena realizzata dal coreografo Diego Tortelli (Domus Aurea, 2018, Feeling good, 2020) da Milano, dalla videomaker Valeria Civardi da Torino, con la collaborazione di un gruppo di 15 danzatori, quasi tutti confinati nelle proprie abitazioni a Reggio Emilia, e le musiche di Federico Bigonzetti in stanza a Londra. La nuova produzione della Fondazione nazionale della danza è diventata un video di 20 minuti e debutta su Rai5 il 29 aprile (ore 20.55, replica alle 24).

La performance, realizzata tra il 24 marzo e l'8 aprile, apre nuove strade nel rapporto fra danza e tv e offre una risposta alla possibilità di creare a distanza di sicurezza usando le nuove tecnologie, dove il coreografo può dare indicazioni anche via web e la regista può scegliere le inquadrature e settare la telecamera anche a distanza. (ANSA).