Maschera per 'comunicare' è open source

(ANSA) - BOLOGNA, 14 APR - Disegni, elenco dei componenti e istruzioni per il montaggio della maschera da snorkeling trasformata in dispositivo di protezione individuale e con sistema di amplificazione, per comunicare, sono a disposizione di tutti online. E' open source il progetto della C-Voice Mask nata dalla collaborazione tra l'azienda di packaging Siropack Italia, con sede a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, e il dipartimento di Ingegneria industriale dell'Università di Bologna.

Lo strumento è pensato per dare sostegno al personale sanitario impegnato ad affrontare l'emergenza Covid-19. La maschera da snorkeling è stata trasformata in modo da diventare filtro - FFP2 e FFP3 - per il coronavirus ma senza impedire una comunicazione ottimale tra medico/infermiere e paziente. Tra le modifiche c'è infatti un sistema di amplificazione della voce che permette di comunicare mantenendo il volto protetto.