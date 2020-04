La Romagna pensa a steward da spiaggia anti-Covid

Quando la stagione balneare potrà ripartire una nuova figura potrebbe fare la comparsa fra ombrelloni e lettini della riviera romagnola: lo steward da spiaggia. E' questa infatti una delle soluzioni ipotizzate dalla Regione Emilia-Romagna con il compito di far rispettare le misure anti contagio.

Non si tratterebbe di un poliziotto che sanziona, ma di "una figura rassicurante con il compito di controllare il rispetto delle regole e dare consigli ai clienti". Fra le altre misure allo studio c'è il servizio di pasti direttamente sotto l'ombrellone e magari nella stanza o nel balcone dell'hotel. "Temi su cui è in corso - spiega l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini - il confronto con gli operatori del settore. E su cui la stessa Regione è impegnata in questa fase in cui il contrasto all'emergenza sanitaria si sta affiancando al lavoro per programmare la riapertura di alcune filiere produttive".