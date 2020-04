Coronavirus: 90 morti in E-R, numero torna a salire

(ANSA) - BOLOGNA, 14 APR - Sono 20.752 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 312 in più rispetto a ieri. E hanno raggiunto quota 101.896 i test effettuati, quasi 3.000 (esattamente 2.849) in più rispetto a ieri. Torna a salire il numero di morti: nelle ultime 24 ore sono 90, 50 uomini e 40 donne. Sono questi i dati - accertati alle 12 - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

I pazienti in terapia intensiva sono 328, 3 in meno di ieri.

E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-17). (ANSA).