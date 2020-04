Cinque anatroccoli in grondaia di edificio, salvati da Vvf

(ANSA) - BOLOGNA, 14 APR - Cinque anatroccoli finiti in una grondaia al terzo piano di un condominio a Borgo Tossignano, nel Bolognese, sono stati recuperati questa mattina dai Vigili del fuoco. La squadra ha raggiunto l'edificio in via Roma alle 8.30 e ha intercettato i piccoli che, una volta recuperati, sono poi stati affidati alle cure del personale del Comune. (ANSA).